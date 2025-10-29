Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia Veientana e Salaria poi rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina in esterna segnaliamo code a tratti tra le uscite Colombo Tuscolana ci spostiamo sul Tato Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo anulare restiamo sulla Roma Teramo dove proseguono i lavori di messa in sicurezza che comportano la chiusura della complanare tra Ponte di Nona e fine complanare verso Teramo la riapertura è prevista per le ore 17 di oggi Ora le consolari sulla Cassia traffico rallentato da Tomba di Nerone a raccordo anulare in uscita sulla Flaminia file tra via Tuscia via dei Due Ponti Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda tra via dei Tiscali El aeroporto dell'Urbe infine sulla Appia un incidente a causa delle code In entrambe le direzioni tra il bivio per la via dei Laghi e Frattocchie da Francesca Loiacono e Astral infomobilità dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 16:25