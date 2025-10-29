Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Anagnina e Appia in esterna segnaliamo code a tratti trapuntine Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e torcervara Verso il raccordo anulare restiamo sulla Roma Teramo dove proseguono i lavori di messa in sicurezza che portano la chiusura della complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est verso Teramo la riapertura è prevista per le ore 17 di oggi diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia Tomba di Nerone a raccordo anulare in uscita sulla Flaminia file tra via Tuscia e via dei Due Ponti Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda tra via dei Prati Fiscali è l'aeroporto del Lourdes infine il trasporto pubblico capitolino per lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano sulla ferrovia termini Centocelle Fino al prossimo 31 ottobre ultime corse da Centocelle alle ore 20 e da Termini via Giolitti alle ore 20:35 tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Francesco Lo jacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 15:25