Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza si sono formati code da Spinaceto a raccordo anulare In quest'ultima direzione possiamo sull'autostrada Firenze Roma rimosso il veicolo in panne al km 545 ci siamo nella tratto autostradale compreso tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in carreggiata Sud incidente risolto anche sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera Roma Sud direzione raccordo anulare nei due casi non ci sono state le ripercussioni di traffico andiamo sulla Roma Teramo rimosso un incidente in complanare tra Settecamini raccordo anulare circolazione regolare In quest'ultima direzione restiamo sulla complanare della Roma Teramo Ma nella direzione opposta proseguono i lavori di messa in sicurezza gli interventi ricordiamo comportano la chiusura della complanare tra Ponte di Nona e fine complanare il verso Teramo riapertura è prevista oggi alle ore 17 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
