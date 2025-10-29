Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggi sulla statale Pontina per un incidente si sono formate code da Spinaceto raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo Rina uno sulla direttrice Firenze Roma prestare attenzione per un veicolo in panne al km 545 circa siamo nella tratta autostradale compreso tra il bivio per la diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio al momento non ci sono ripercussioni di traffico in carreggiata Sud sulla diramazione Roma Sud incidente tra Monte Porzio Catone la barriera di Roma sud di raccordo anulare anche qui non ci sono ripercussioni di traffico andiamo sulla Roma Teramo incidente in complanare tra Settecamini e raccordo anulare Code in quest'ultima direzione restiamo sulla complanare della Matera mo ma nella direzione opposta proseguono i lavori di messa in sicurezza gli interventi comportano la chiusura tra Ponte di Nona e fine complanare verso Teramo prevista la riapertura oggi alle 17 da Gino Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

