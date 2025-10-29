Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla statale Pontina tra via dei rutuli via Laurentina la circolazione regolare in direzione Roma ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche qui incidente rimosso circolazione regolare tra Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est e per le difficoltà di azione sul Raccordo Anulare rallentamenti sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata che proprio sul Raccordo Anulare si rallenta tra le uscite diramazione Roma sud e Appia sia interna sia esterna in chiusura i cantieri proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla complanare della Roma Teramo gli interventi comportano le chiusura tra Ponte di Nona e fine complanare verso Teramo prevista la riapertura oggi alle ore 17
Roma Mobilità. #Tgm ore9 26ottobre2025 #eventi #viabilita #romamobilita
Roma, niente blocco diesel euro 4 e 5 dal 1° novembre. La Regione Lazio vara nuova ztl-Fascia Verde - fascia verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel.
Ztl Fascia Verde, la Regione Lazio salva definitivamente i diesel euro 4 e 5 - Approvata una delibera che sancisce il via libera ai veicoli più inquinanti, altrimenti esclusi dall'accesso a partire dal 1° novembre.
Nuova Ztl fascia verde a Roma: sì alla circolazione dei veicoli Euro 4 ed Euro 5. La Regione blocca il divieto