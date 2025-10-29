Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla statale Pontina tra via dei rutuli via Laurentina la circolazione regolare in direzione Roma ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche qui incidente rimosso circolazione regolare tra Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est e per le difficoltà di azione sul Raccordo Anulare rallentamenti sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata che proprio sul Raccordo Anulare si rallenta tra le uscite diramazione Roma sud e Appia sia interna sia esterna in chiusura i cantieri proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla complanare della Roma Teramo gli interventi comportano le chiusura tra Ponte di Nona e fine complanare verso Teramo prevista la riapertura oggi alle ore 17 Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

