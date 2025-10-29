Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla tratto Urbano della Roma te un incidente è la causa delle code tra Togliatti e Portonaccio in direzione tangenziale est circolazione scorrevole sulla Roma Fiumicino migliorata la situazione anche sul Raccordo Anulare e rallentamenti interessano solo 2 3 compresi in interna tra le uscite Tuscolana Appia in esterna tra Ardeatina e Tuscolana sulle consolari le code lasciano il posto ai rallentamenti nello specifico sulla Flaminia sulla Salaria rispettiva da raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra via Deruta e via Laurentina direzione Roma da Gina Pandolfo n Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 10:25