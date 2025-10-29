Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per traffico serale intendi per Natale uscita Cassia Veientana e Salaria poi dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina è ancora dalla diramazione Roma sud all'appia e dalla Pontina al Ostiense in esterna Si procede a rilento tra Roma Fiumicino e Pontina lui rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana e dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo ora sulla Roma Fiumicino Code in diminuzione ora localizzate tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur diminuite le code anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo da Fiorentini al bivio per la tangenziale direzione centro diamo uno sguardo alle consolari file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali nei due casi direzione centro andiamo sulla statale Pontina un incidente causa code tra via dei rutuli è via Laurentina direzione Roma infine Sulla via Ostiense di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza permangono code tra mitinia e raccordo anulare In quest'ultima direzione da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2025 ore 09:40