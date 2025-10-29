Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla via Tiberina permangono code l'altezza della Flaminia verso raccordo anulare incidente risolto anche sull'Aurelia permangono le code da via Pio Spezi a via Dei Maffei direzione centro sull'ostiense un incidente causa code da di Malafede a raccordo anulare In quest'ultima direzione veniamo al traffico sul Raccordo Anulare interna file tra le uscite casa venta en esta d'aria poi dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina anche dalla casina l'abbia qui anche per un incidente e rallentamenti ma per traffico della Pontina da Roma Fiumicino in esterna si rallenta tra alla pisana e Pontina seguire dalla Ardeatina alla diramazione Roma sud e poi file dalla Prenestina Tiburtina c'è sulla tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro in uscita code da Togliatti al Raccordo Anulare e fine sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento da raccordo anulare a v Cappellaccio verso l'euro tagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 09:10