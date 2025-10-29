Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla relazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla autostrada Firenze Roma risolto l'incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano direzione Roma l'incidente non ha avuto ripercussioni di traffico risolto anche l'altro incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto i Settebagni permangono rallentamenti tra Settebagni raccordo anulare ma per traffico in quest'ultima direzione un incidente e poi sulla Tiberina causa code tra il bivio per la diramazione Roma nord della Flaminia verso raccordo anulare sull'Aurelia altro incidente causa via Pio Spezi alla Circonvallazione Cornelia verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente con gli attrezzi da via Laurentina Pomezia Nord direzione Roma veniamo al traffico sul Raccordo Anulare non si procede a rilento dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi code tra le uscite Casilina Appia in esterna si rallenta dalla Flaminia alla cassa poi traffico rallentato con code dal Aurelia alla Pontina Ardeatina collana anche dalla Prenestina da Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro infine code a tratti sulla Roma Fiumicino Dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 08:40