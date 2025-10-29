Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben tornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla rete viaria a complicare la situazione anche due incidenti il primo sull'autostrada Firenze Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano direzione Roma si tratta di un incidente autonomo al momento non ci sono ripercussioni di traffico l'altro incide sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni al momento 1 km di coda al km 10 in direzione raccordo anulare veniamo al traffico sul Raccordo Anulare interna code tra l'uscita a casa linea con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud coda partire da Tor Vergata in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia dall'aurelia Pescaccio e più avanti si procede a rilento dalla Prenestina alla Nomentana sull'Adda turbano della Roma Teramo fine del raccordo anulare a Togliatti poi da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessa non l'avrei all'altezza di Malagrotta via del Casale Lumbroso a via dei Casali santovetti la Cassia da via Barbarano romano a via di Grottarossa La Flaminia da Labaro a via dei due punti tutto verso il centro infine ci spostiamo sulla statale un incidente causa code da Pomezia suda via accarezza Verso il raccordo anulare da Gina Pandolfo nei Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

