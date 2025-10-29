Via Toledo turista rapinato | 2 uomini arrestati dopo un inseguimento

Il turista americano è stato rapinato da due cittadini extracomunitari che, armati di coltello, lo hanno aggredito in via Toledo, strappandogli una collana e un orologio di pregio. Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, la Polizia Locale ha arrestato due cittadini extracomunitari che, armati di coltello, hanno aggredito e rapinato un turista americano in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Via Toledo, turista rapinato: 2 uomini arrestati dopo un inseguimento

