Ieri il Comune ha ufficialmente dato il via libera alla riduzione del nuoto libero, con la firma di un apposito atto. Ed è così entrato in vigore il piano di riorganizzazione degli spazi - acqua approntato dal Cgfs per garantire alle società sportive lo spazio necessario per potersi allenare senza toglierlo agli utenti del nuoto libero. Resta un interrogativo, più volte posto dai club: quando riaprirà la piscina di via Roma in configurazione invernale? Ad oggi ci sono ipotesi, ma nessuna certezza. Dopo la giornata di lunedì, chiusasi con l’impossibilità di allenarsi per una quarantina di atleti dell’Azzurra (a causa della concomitanza con il nuoto libero), la quadratura del cerchio è stata raggiunta: Azzurra, Futura, Polisportiva Amatori Prato e Csi si alleneranno tra la Galilei, la piscina di Mezzana e quella di Comeana (con la prospettiva di un indennizzo da parte del Comune, in quest’ultimo caso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Via Roma, lungo stop. Tagli al nuoto libero