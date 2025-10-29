Via libera alla riforma Maturità cosa cambia per studenti e scuole dal 2026

La riforma della Maturità è legge. La Camera dei deputati ha approvato in maniera definitiva la riforma dell’esame di Stato. Il ministero dell’Istruzione e del Merito parla di una svolta importante “che serve a ridare senso alla maturità, restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti”. Cambia molto l’esame finale valutativo del percorso degli studi liceali: il provvedimento conferma due prove scritte, un esame orale limitato a quattro discipline e una commissioni più piccola, composta da membri interni ed esterni. La riforma non punta soltanto a cambiare l’esame di Maturità, ma anche alcuni dei percorsi formativi, come la nuova filiera formativa tecnologico-professionale, il cosiddetto “modello 4+2” che diventa strutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Via libera alla riforma Maturità, cosa cambia per studenti e scuole dal 2026

Ok della Camera alla riforma degli 'esami di maturità', 138 sì, via libera definitivo. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/28/ok-della-camera-alla-riforma-degli-esami-di-maturita-138-si_4a07d7a8-f368-4924-a6ca-f3c73afad8b4.html

