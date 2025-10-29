Via libera ai lavori per un milione sulla strada provinciale 218 Marrucina
Dal consiglio provinciale di Chieti via libera al finanziamento di un milione di euro destinato al rifacimento del manto stradale della sp 218 Marrucina (ex SS 538) nel tratto compreso tra Poggiofiorito e Orsogna, inserito nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 20252027. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
ELENCO REGIONALE DEI RUP – VIA LIBERA SULLA PROPOSTA DI LEGGE. La proposta di legge n° 188 che istituisce “l’elenco regionale dei Responsabili unici di progetto”, ha compiuto oggi un ulteriore passo in avanti. La commissione “Lavori Pubblici”, d Vai su Facebook
Unione della Romagna Faentina: via libera in Giunta Unione a 4 progetti da oltre 500 mila euro per lavori post alluvione 2024 - Tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per un totale di oltre mezzo milione di euro di lavori. Segnala ravenna24ore.it
Sulla strada che unisce le due città lombarde arriva la nuova rotonda da mezzo milione: tutto sbloccato, via ai lavori - È finalmente giunto il via libera di Anas per l’inizio dei lavori della nuova rotatoria al servizio dell’area commerciale del McDonald’s sulla cruciale arteria Saronno- Secondo comozero.it
Mezzo milione per le frane in collina faentina - Oltre mezzo milione di euro di lavori, distribuiti su tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, daranno il via ai cantieri per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree fortemente c ... Lo riporta ravenna24ore.it