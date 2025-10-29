Via Imera sorpresi dalla polizia mentre spingono uno scooter appena rubato | arrestati

29 ott 2025

Sono stati sorpresi mentre spingevano in via Imera un ciclomotore appena rubato. La polizia, con l'accusa di furto aggravato, ha arrestato due giovani di 18 (B.B. le sue iniziali) e 19 anni (B.S.), entrambi con precedenti di polizia.In azione gli agenti della Squadra mobile. “I due, in compagnia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

