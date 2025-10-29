Via Imera sorpresi dalla polizia mentre spingono uno scooter appena rubato | arrestati
Sono stati sorpresi mentre spingevano in via Imera un ciclomotore appena rubato. La polizia, con l'accusa di furto aggravato, ha arrestato due giovani di 18 (B.B. le sue iniziali) e 19 anni (B.S.), entrambi con precedenti di polizia.In azione gli agenti della Squadra mobile. “I due, in compagnia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
