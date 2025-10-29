Via Don Minzoni gli occupanti lasciano il palazzo | Una soluzione per ogni famiglia

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 29 ottobre 2025 – Non sono serviti manganelli o scudi in via Don Minzoni. Perché il palazzo Asp ’invaso’ venerdì da 142 persone, di cui 72 minori, accompagnate da Plat, è stato liberato dagli occupanti stessi. Uno sgombero autonomo, però, che arriva solo perché "tutti i nuclei familiari riceveranno una soluzione positiva alla loro emergenza abitativa”. Le 50 famiglie occupanti hanno liberato lo stabile. E così, intorno alle 19.30, le 50 famiglie che nei giorni scorsi, con l’aiuto degli attivisti, hanno pulito e sistemato lo stabile occupato al civico 12, hanno iniziato a raccogliere i loro averi per passare la prima notte altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

