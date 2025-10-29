Via don Minzoni finisce l’occupazione | Ecco le soluzioni trovate per le famiglie senza casa
E’ l’esito del tavolo in Prefettura. Per i nuclei sfrattati da via Michelino accoglienza temporanea in hotel in città. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
A Bologna siamo stanchi del lassismo della giunta comunale di sinistra che finisce per essere complice di chi occupa immobili. Il collettivo Plat oggi ha occupato l’immobile in via don Minzoni. Chiediamo lo sgombero immediato! Vai su Facebook
Occupazione di via Don Minzoni, arriva anche Ilaria Salis. Cavedagna (FdI): “Pronti a denunciare” - Si arricchisce di nomi e circostanze il fascicolo sull’occupazione di via Don Minzoni. Come scrive msn.com
Palazzo occupato in via Don Minzoni, Lepore: "Lì non si può rimanere" - Il sindaco sul futuro delle cinquanta famiglie con minori entrate con il collettivo Plat: "Non sarà come via De' Carracci" ... Riporta bolognatoday.it
Bologna, via Don Minzoni: la paura di non avere una casa - Il 24 ottobre, un edificio situato in via Don Minzoni a Bologna è stato occupato dal collettivo Plat, in risposta a un precedente sgombero di due famiglie dalla zona fieristica. Si legge su rainews.it