Via don Minzoni finisce l’occupazione | Ecco le soluzioni trovate per le famiglie senza casa

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ l’esito del tavolo in Prefettura. Per i nuclei sfrattati da via Michelino accoglienza temporanea in hotel in città. 🔗 Leggi su Repubblica.it

via don minzoni finisce l8217occupazione ecco le soluzioni trovate per le famiglie senza casa

© Repubblica.it - Via don Minzoni, finisce l’occupazione: “Ecco le soluzioni trovate per le famiglie senza casa”

Altre letture consigliate

via don minzoni finisceOccupazione di via Don Minzoni, arriva anche Ilaria Salis. Cavedagna (FdI): “Pronti a denunciare” - Si arricchisce di nomi e circostanze il fascicolo sull’occupazione di via Don Minzoni. Come scrive msn.com

via don minzoni finiscePalazzo occupato in via Don Minzoni, Lepore: "Lì non si può rimanere" - Il sindaco sul futuro delle cinquanta famiglie con minori entrate con il collettivo Plat: "Non sarà come via De' Carracci" ... Riporta bolognatoday.it

via don minzoni finisceBologna, via Don Minzoni: la paura di non avere una casa - Il 24 ottobre, un edificio situato in via Don Minzoni a Bologna è stato occupato dal collettivo Plat, in risposta a un precedente sgombero di due famiglie dalla zona fieristica. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Don Minzoni Finisce