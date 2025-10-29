Via alla stagione della Filarmonica Cartellone con 23 appuntamenti
Un ricco calendario di eventi animerà la Società filarmonico-drammatica di Macerata, con 23 appuntamenti tra teatro, musica classica, omaggio ai grandi della canzone italiana ed enogastronomia. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso della festa d’autunno. "La Filarmonica è cuore pulsante del territorio – spiega il presidente Enrico Ruffini – con particolare attenzione alle persone anziane e disabili". Il riferimento è alla realizzazione di spettacoli inclusivi, come spiega la vicesindaco Francesca D’Alessandro: "La Filarmonica è una realtà sempre più aperta al sociale e si rivolgerà anche ad altre associazioni, per permettere alle categorie più fragili di assistere agli spettacoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
