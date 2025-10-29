Via al Bonus mamme tutto ciò che c’è da sapere

Approfondisci con queste news

Via al bonus mamme 2025: 40 euro al mese per le lavoratrici. A chi spetta e come fare domanda

La somma pagata dall'Inps alle lavoratrici può arrivare fino a 480 euro Come fare domanda per il Bonus mamme lavoratrici 2025 e quando scade: https://fanpa.ge/2dcCu

Bonus mamme lavoratrici, come riceverlo e cosa cambia dal 2026: domande e simulazioni - Mentre la bozza di Manovra 2026 aumenta per il prossimo anno il contributo di 20 euro al mese, facendolo passare da 40 a 60 euro, l’Inps ha dato il via libera ... Si legge su repubblica.it

Il bonus per le mamme che lavorano: chi può averlo, cosa c'è da fare e le date a cui fare attenzione - C'è una finestra temporale di 40 giorni per chiedere l'agevolazione. today.it scrive

Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via/ A chi spetta e come fare richiesta: fino a 480 euro - Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via: ecco come richiederlo, quali requisiti servono e a quanto ammonta la cifra erogata ... Segnala ilsussidiario.net