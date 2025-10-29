Vettura prende fuoco all' ingresso di Lecce | paura su viale Porta d' Europa

Lecceprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Ha preso fuoco in circostanze tutte da chiarire una Lancia Delta, che stava viaggiando su viale Porta d'Europa: paura attorno alle 13, alle porte del capoluogo salentino, ma fortunatamente l'episodio non ha avuto gravi conseguenze. Qui l'articolo completo.  . 🔗 Leggi su Lecceprima.it

