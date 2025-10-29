vescovo e cantanti vanno in gol per gaza

Prendete un lunedì sera di fine ottobre al ’Mazzola’. Sugli spalti quasi 500 persone, nonostante in campo scendano il vescovo, artisti e politici anziché i giocatori dello Young Santarcangelo. Non si giocava per il campionato, l’altra sera, ma per una partita molto più importante: aiutare la popolazione della Striscia di Gaza. E la risposta di Santarcangelo per la ’ Partita dei diritti ’ disputata lunedì sera c’è stata, eccome. Centinaia di persone sono accorse allo stadio gialloblù per il match di beneficenza, organizzato per sostenere l’ong riminese Educaid e uno dei suoi progetti: una nuova tenda scuola per i bambini dai 6 ai 12 anni nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

