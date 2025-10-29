Verso Milano Cortina 2026 Brignone e De Silvestro volti Powerade
Milano celebra un annuncio che profuma di energia e visione: a 100 giorni da Milano Cortina 2026, Coca-Cola accoglie Federica Brignone e René De Silvestro come Ambassador di POWERADE. Due strade diverse, lo stesso impulso: trasformare la passione in esempio e condividere la forza che nasce quando la sfida diventa opportunità. Ambassador Powerade a 100 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Milano: la grande fuga degli infermieri dalla Lombardia verso Svizzera, Dubai e oltre: Ogni anno circa 3.000 infermieri lasciano la regione tra pensionamenti, partita IVA e offerte estere; la Regione punta su Sudamerica e Uzbekistan per tamponare i vuoti.
New Podcast! "Verso Milano-Cortina: Storia delle Olimpiadi invernali: 3) Lake Placid 1932: la neve sul treno, il primo podio, la favola di Eddie Eagan"
Federico Pellegrino vuole portare l'Italia a medaglia a Milano Cortina 2026: "Sarebbe l'obiettivo di una carriera" · Sci di fondo - La stella del fondo italiano vuole "aiutare tutta la squadra e tutto il sistema ad accrescere il proprio livello medio" in vista delle gare del febbraio 2026.
Milano-Cortina, Airbnb: boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia - Grazie all'entusiasmo per i prossimi Giochi Olimpici Invernali che prenderanno il via tra soli 100 giorni ...
Milano corre verso le Olimpiadi 2026: nasce la rete neurale in fibra ottica per sicurezza, sanità e futuro digitale - Siglato a Palazzo Isimbardi l'accordo tra Città metropolitana, Polizia di Stato, Ospedale Niguarda e Open Fiber per potenziare la rete in fibra ottica in vista dei Giochi di Milano-