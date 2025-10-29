Verso Milano Cortina 2026 Brignone e De Silvestro volti Powerade

Milano celebra un annuncio che profuma di energia e visione: a 100 giorni da Milano Cortina 2026, Coca-Cola accoglie Federica Brignone e René De Silvestro come Ambassador di POWERADE. Due strade diverse, lo stesso impulso: trasformare la passione in esempio e condividere la forza che nasce quando la sfida diventa opportunità. Ambassador Powerade a 100 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

