Verso l'assedio russo in Donbass Putin agli ucraini | Siete circondati | arrendetevi Mosca testa il missile nucleare Poseidon | Niente di simile al mondo

Sale la pressione russa su Pokrovsk, dove il Cremlino ha inviato altri 200 uomo per completare l’assedio della cittadina del Donbass previsto per metà novembre, secondo il Financial Times. La stessa Kiev ha ammesso che le truppe russe superano di otto volte le proprie, seppur negando che i propri uomini siano circondati. Da parte di Vladimir Putin arrivano altre prove di forza, nonostante gli avvertimenti dei giorni scorsi da parte di Donald Trump. Il presidente russo ha annunciato il successo del test di un missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: «Non esiste nulla di simile», ha commentato Putin. 🔗 Leggi su Open.online

