Verona Zanetti | Peccato per il risultato Secondo me abbiamo sbagliato sotto un grande aspetto

Verona, Zanetti analizza la sconfitta con il Como: «Occasioni sprecate e poca concretezza» Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Como di Cesc Fabregas, una gara in cui i gialloblù hanno creato molto ma non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni avute. L’allenatore del Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Zanetti: «Peccato per il risultato. Secondo me abbiamo sbagliato sotto un grande aspetto»

News recenti che potrebbero piacerti

Formazioni ufficiali #ComoVerona HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All: Zanetti Vai su Facebook

$Verona- $CagliariLe parole in conferenza stampa di Paolo $Zanetti, tecnico dell' $Hellas. dopo il pareggio per 2-2 contro i rossoblù - X Vai su X

Verona, Zanetti: «Peccato per il risultato. Secondo me abbiamo sbagliato sotto un grande aspetto» - Verona, Zanetti analizza la sconfitta con il Como: «Occasioni sprecate e poca concretezza» Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Como d ... Come scrive calcionews24.com

Verona, Zanetti: "Bisogna fare gol, tante le occasioni. Ma meritiamo una classifica diversa" - Paolo Zanetti, allenatore del Verona, si è presentato in conferenza stampa in seguito al k. Si legge su tuttomercatoweb.com

Verona, Zanetti: "Bisogna fare gol. E siamo stati leggeri sulle marcature contro il Como" - Paolo Zanetti, allenatore del Verona, si è presentato in conferenza stampa in seguito al k. tuttomercatoweb.com scrive