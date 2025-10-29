Verona uccisa dall' ex con un numero smisurato di coltellate
L'occhio nero nascosto sotto gli occhiali da sole, il gesso alla gamba, le grida di notte, le chiamate ai carabinieri. Le violenze erano all'ordine del giorno, raccontano adesso i vicini. L'aveva trascinata per strada per i capelli, l'aveva sfregiata con una chiave. Una morte annunciata per chi abita nel quartiere. "L'ha uccisa con un numero smisurato di coltellate" ha scritto in una nota la Procura di Verona. Eppure Douglas Reis Pedroso, 41 anni, l'uomo di origini brasiliane che a Castenuovo del Garda ha ucciso la compagna connazionale, avrebbe dovuto indossare braccialetto elettronico. e' riuscito a toglierselo, strappato in qualche modo, ma l'allarme non è scattato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
++ JESSICA UCCISA 24 ORE PRIMA DEL RITROVAMENTO. E QUELLE RICHIESTE DI AIUTO INASCOLTATE ++ https://www.veronaoggi.it/cronaca/tragica-fine-jessica-morta-prima-ritrovamento-quelle-richieste-aiuto-inascoltate-28-ottobre-2025/ #verona #ca Vai su Facebook
Verona, uccisa dall'ex "con un numero smisurato di coltellate": l'uomo si era tolto il braccialetto elettronico - X Vai su X
Verona, uccisa dall'ex "con un numero smisurato di coltellate": l'uomo si era tolto il braccialetto elettronico - L'uomo, anche lui brasiliano, era stato allontanato da casa per maltrattamenti. Scrive adnkronos.com
Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Secondo ilrestodelcarlino.it
Le coltellate "smisurate", gli abusi dell'ex anche sulla sorella, il cadavere abbandonato per 24 ore: cosa sappiamo dell'omicidio di Jessica - L'aggressore, reo confesso, era stato denunciato e si è tolto il braccialetto elettronico per colpire. Riporta today.it