Verona uccisa dall' ex con un numero smisurato di coltellate

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'occhio nero nascosto sotto gli occhiali da sole, il gesso alla gamba, le grida di notte, le chiamate ai carabinieri. Le violenze erano all'ordine del giorno, raccontano adesso i vicini. L'aveva trascinata per strada per i capelli, l'aveva sfregiata con una chiave. Una morte annunciata per chi abita nel quartiere. "L'ha uccisa con un numero smisurato di coltellate" ha scritto in una nota la Procura di Verona. Eppure Douglas Reis Pedroso, 41 anni, l'uomo di origini brasiliane che a Castenuovo del Garda ha ucciso la compagna connazionale, avrebbe dovuto indossare braccialetto elettronico. e' riuscito a toglierselo, strappato in qualche modo, ma l'allarme non è scattato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

