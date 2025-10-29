Verona si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate | arrestato

Aveva il braccialetto elettronico che doveva impedirgli di avvicinarsi alla compagna, eppure Douglas Reis Pedroso, 41 anni, cittadino brasiliano, è riuscito a uccidere la donna con cui conviveva, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. La tragedia si è consumata nella loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Al momento del fermo, avvenuto nella notte, l’uomo è stato trovato senza il braccialetto elettronico, mentre il dispositivo consegnato alla donna era nascosto nel garage della madre. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quando e come il 41enne si sia disfatto del dispositivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

