Verona si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate | arrestato

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva il braccialetto elettronico che doveva impedirgli di avvicinarsi alla compagna, eppure Douglas Reis Pedroso, 41 anni, cittadino brasiliano, è riuscito a uccidere la donna con cui conviveva, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. La tragedia si è consumata nella loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Al momento del fermo, avvenuto nella notte, l’uomo è stato trovato senza il braccialetto elettronico, mentre il dispositivo consegnato alla donna era nascosto nel garage della madre. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quando e come il 41enne si sia disfatto del dispositivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

verona si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate arrestato

© Lapresse.it - Verona, si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate: arrestato

