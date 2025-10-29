Veroli inaugura Cogitationis Iter Est — un percorso del pensiero e della memoria
Sabato 1° novembre 2025, alle ore 10:30, presso il Parco della Rimembranza, sarà inaugurato “Cogitationis Iter Est”, il percorso del pensiero e della memoria promosso dal Comune di Veroli.Con il progetto sono state collocate una serie di lastre marmoree lungo il marciapiede di Parco della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
