Veroli conferenza Il tesoro della cattedrale di Veroli e il nuovo riallestimento

Frosinonetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tesoro della cattedrale di Veroli è al centro del sesto appuntamento del ciclo “Dall’abbazia al territorio. Casamari oltre il monastero” in programma venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso l’Abbazia di Casamari, Sala del Granaretto.Una storia di reliquie, spostamenti e allestimenti che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Veroli Conferenza Tesoro Cattedrale