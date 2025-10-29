Verbania maxi sequestro da mezzo milione di euro a 3 persone | tutto è partito dalla dichiarazione dei redditi

Sequestrati beni per oltre 500 mila euro a tre persone condannate per reati violenti e droga: è la prima misura di questo tipo a Verbania.

Un maxi sequestro di beni per un valore di 500 mila euro è stato eseguito dalla polizia di Verbania a carico di tre persone residenti nel Verbano Cusio Ossola, condannate per reati violenti contro la persona o legati al mondo degli stupefacenti.

