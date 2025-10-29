Ventiquattro voci due sogni | Sanremo Giovani verso l’Ariston 2026
La storica Sala A di Via Asiago si è riempita di respiri trattenuti e promesse. Dopo un’intera giornata di audizioni, sono stati scelti i ventiquattro Giovani che correranno per due posti sul palco dell’Ariston nel 2026. Da qui parte un viaggio che chiede testa, cuore e una canzone capace di restare addosso. Il percorso verso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Voci di donna”: dal 28 ottobre al 25 novembre al Teatro Verdi di Sassari le regine della musica Vai su Facebook