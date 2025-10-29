Vent’anni di sapori che guardano al futuro
Sabato 1 novembre si aprono le porte di Fiera Milano Rho per un anniversario speciale. Golosaria compie vent’anni e lo fa con l’energia di sempre, trasformando 17mila metri quadrati in un viaggio sensoriale attraverso il gusto della contemporaneità. Più di quattrocento aziende, piccoli produttori visionari e grandi nomi dell’enogastronomia italiana si danno appuntamento fino al 3 novembre per raccontare come tradizione e innovazione possano danzare insieme, senza mai perdersi di vista. “L’unicità di Golosaria è la scoperta di chi ha saputo innovare”, spiega Paolo Massobrio, fondatore e anima della manifestazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
