Venezia immagini pedopornografiche generate con l’intelligenza artificiale | arrestato un 52enne

29 ott 2025

Venezia, 29 ottobre 2025 - E’ accusato di aver prodotto immagini pedopornografiche generate mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale: la Polizia di Stato, nell'ambito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura di Venezia, ha arrestato un 52enne, residente nel capoluogo lagunare. Da chi arriva la segnalazione alle forze dell’ordine. L'attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, ha preso avvio da una segnalazione trasmessa da un' organizzazione internazionale per la tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

