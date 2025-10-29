Venezia e Napoli | che derby politico Speranzon sfida Cirielli rilancia

Lidentita.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filo sottile che unisce Venezia e Napoli, il Canal Grande e il Golfo. Non è la geografia, ma la politica. Due derby incrociati, due prove di forza dentro il centrodestra e il centrosinistra, che in Veneto e in Campania misurano rispettivamente la tenuta dell’asse tra Fratelli d’Italia e Lega, tra Nord e Sud, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

venezia e napoli che derby politico speranzon sfida cirielli rilancia

© Lidentita.it - Venezia e Napoli: che derby politico. Speranzon sfida Cirielli rilancia

News recenti che potrebbero piacerti

Venezia-Napoli 0-0: video e highlights - A Venezia ci provano Raspadori (palo), McTominay e Lukaku nel primo tempo, senza dimenticare una chance per Simeone nel recupero. Riporta sport.sky.it

DIRETTA/ Venezia Trieste (risultato finale 103-71): vittoria della Reyer! (Lega A basket, 13 aprile 2025) - Est ci attende con la diretta Venezia Trieste, una sfida che in ambito sportivo ha sicuramente nel basket la disciplina di riferimento, vantando ottime tradizioni in ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Venezia Napoli Derby Politico