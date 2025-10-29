C’è un filo sottile che unisce Venezia e Napoli, il Canal Grande e il Golfo. Non è la geografia, ma la politica. Due derby incrociati, due prove di forza dentro il centrodestra e il centrosinistra, che in Veneto e in Campania misurano rispettivamente la tenuta dell’asse tra Fratelli d’Italia e Lega, tra Nord e Sud, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Venezia e Napoli: che derby politico. Speranzon sfida Cirielli rilancia