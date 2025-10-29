Venezia arrestato 52enne per immagini pedopornografiche create con l’intelligenza artificiale

La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne residente a Venezia, accusato di produzione di materiale pedopornografico realizzato con strumenti di intelligenza artificiale generativa. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc), ha portato alla scoperta di centinaia di immagini virtuali estremamente realistiche, create attraverso modelli di IA addestrati su banche dati di immagini reali, anche di natura illecita. L’attività investigativa è iniziata dopo una segnalazione proveniente da un’organizzazione internazionale impegnata nella tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Open.online