Un uomo di 52 anni, residente a Venezia, è stato arrestato con l’accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico realizzato con l’intelligenza artificiale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo veneto, ha portato alla scoperta di oltre 900 immagini virtuali a contenuto pedopornografico, generate attraverso software di ultima generazione capaci di creare immagini digitali quasi indistinguibili dalla realtà. L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia di Stato di Venezia, è partita da una segnalazione arrivata da un’organizzazione internazionale impegnata nella tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Venezia, arrestato 52enne: creava immagini pedopornografiche con l’intelligenza artificiale