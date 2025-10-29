Veneto Stefani non teme Vannacci | Chi è in lista rappresenta il popolo non una corrente

Subito dopo l'inizio del suo mandato, Stefani vorrebbe lavorare su un piano casa per le giovani coppie, così come sugli investimenti nei servizi educativi, sulla lotta al disagio giovanile e la valorizzazione degli istituti tecnici e professionali. "Dobbiamo mettere in campo un lavoro di incentivi sui salari", ha poi riconosciuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

veneto stefani teme vannacciElezioni Regionali, Stefani: “Vannacci? Chi è in lista deve rappresentare veneti. No a polemiche sterili” - “Come ho detto nel discorso di lancio della campagna ritengo fondamentale non attaccare i miei avversari. Come scrive strettoweb.com

Stefani: “Cerco il dialogo, basta rabbia inutile. La Lega non è Vannacci” - Io con il fascismo non ho niente a che fare, come tutti i nostri militanti. Segnala repubblica.it

veneto stefani teme vannacciLega, Salvini limita Vannacci e confina Zaia in Veneto (senza umiliarli). Più poteri ai capigruppo Molinari e Romeo - Matteo Salvini questa volta ha gestito al meglio la delicata situazione interna alla Lega dopo il pessimo risultato elettorale alle elezioni regionali in Toscana (meno del 4,5%, ... Secondo affaritaliani.it

