Vendita abusiva di coltelli al mercato | sequestrati 184 prodotti e denuncia per un 40enne

Questa mattina, durante mirati controlli nell'area del mercato di Piazza Sighinolfi, gli agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno sorpreso un ambulante che avrebbe effettuato abusivamente la vendita di coltelli di vario tipo. Durante le verifiche, gli operatori hanno infatti notato due. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

