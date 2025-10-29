Vendeva gattini online spacciandoli per animali di razza | scoperto e denunciato
Il business delle compravendite di animali online non ha mai un calo a causa delle richieste di chi vuole comprare un animale a prezzo ridotto. L'Enpa: "Lo sconsigliamo sempre perché gli animali non sono oggetti da acquistare e ci sono tantissimi cani e gatti che aspettano di essere adottati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vendeva online gattini comuni spacciandoli per animali di "razza pura": multato truffatore salernotoday.it/cronaca/truffa… - X Vai su X