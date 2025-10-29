Vela America’s Cup senza una barca Usa | non era mai successo dal 1851

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 29 ottobre  – L’America’s Cup del 2027 a Napoli senza una imbarcazione americana, dopo 37 edizioni. "American Magic ha confermato oggi che non parteciperà alla 38esima edizione. La decisione fa seguito a una revisione completa dell'attuale Protocollo e Accordo di Partnership dell'evento e al loro allineamento con gli obiettivi sportivi e strategici a lungo termine del team". Lo ha scritto il team Usa sul suo sito, ufficializzando per la prima volta nella storia del trofeo delle Cento Ghinee l'assenza di una barca americana. "Dopo un ampio confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l'attuale struttura non fornisce ad American Magic il quadro necessario per gestire una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38a America's Cup", ha dichiarato Doug DeVos, Team Principal di American Magic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vela america8217s cup senza una barca usa non era mai successo dal 1851

© Sport.quotidiano.net - Vela, America’s Cup senza una barca Usa: non era mai successo dal 1851

Leggi anche questi approfondimenti

vela america8217s cup senzaVela, America’s Cup senza una barca Usa: non era mai successo dal 1851 - L’annuncio di American Magic in vista della 38esima edizione del trofeo, nel 2027 a Napoli: “L’attuale struttura non fornisce il quadro per una campagna altamente competitiva, ma il team resta impegna ... Si legge su sport.quotidiano.net

vela america8217s cup senzaAmerican Magic non parteciperà all'America's cup di Napoli - American Magic ha confermato oggi che non prenderà parte alla 38ª edizione dell’America’s Cup. Come scrive msn.com

Vela, a Napoli l'America's Cup 2027: a Bagnoli le basi dei team - «Il Governo italiano, insieme a Team New Zealand e al Royal New Zealand Yacht Squadron, è lieto di annunciare l’Italia come Paese Ospitante e Napoli come Città Ospitante della Louis Vuitton 38ª ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Vela America8217s Cup Senza