Vela America’s Cup senza una barca Usa | non era mai successo dal 1851

Napoli, 29 ottobre – L’America’s Cup del 2027 a Napoli senza una imbarcazione americana, dopo 37 edizioni. "American Magic ha confermato oggi che non parteciperà alla 38esima edizione. La decisione fa seguito a una revisione completa dell'attuale Protocollo e Accordo di Partnership dell'evento e al loro allineamento con gli obiettivi sportivi e strategici a lungo termine del team". Lo ha scritto il team Usa sul suo sito, ufficializzando per la prima volta nella storia del trofeo delle Cento Ghinee l'assenza di una barca americana. "Dopo un ampio confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l'attuale struttura non fornisce ad American Magic il quadro necessario per gestire una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38a America's Cup", ha dichiarato Doug DeVos, Team Principal di American Magic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
