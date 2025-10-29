Veglie-Carmiano partita sospesa per scontri tra tifosi | in nove portati in caserma

VEGLIE – Ancora violenza nelle serie calcistiche minori. Con tanto di gara sospesa per gravi disordini sugli spalti e ben nove tifosi portati in caserma, dai carabinieri, per accertamenti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre 2025, a Veglie, durante la partita di calcio tra l’Asd. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

