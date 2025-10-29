Veglie-Carmiano partita sospesa per scontri tra tifosi | in nove portati in caserma
VEGLIE – Ancora violenza nelle serie calcistiche minori. Con tanto di gara sospesa per gravi disordini sugli spalti e ben nove tifosi portati in caserma, dai carabinieri, per accertamenti. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre 2025, a Veglie, durante la partita di calcio tra l’Asd. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Veglie-Carmiano, partita sospesa per scontri tra tifosi: in nove portati in caserma ift.tt/De8xjmv - X Vai su X
Inizio del cammino in Coppa Puglia Prima partita di andata Mercoledì 15 ottobre 2025 15:30 Stadio Gesualdo Gloria, Carmiano Atletico Carmiano Magliano - ASD Veglie Vi aspettiamo numerosi per colorare lo stadio! Avanti tutta! #carmianocalcio Vai su Facebook