Vasto rimossi i rifiuti abbandonati sulla banchina del porto | A breve telecamere e sanzioni
Sono stati rimossi nella mattinata di oggi, 29 ottobre, i rifiuti abbandonati indiscriminatamente sulla banchina del porto di Vasto. A intervenire è stata la Pulchra Ambiente, su richiesta dell'amministrazione comunale.«Il porto – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
