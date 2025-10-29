Vasto rimossi i rifiuti abbandonati sulla banchina del porto | A breve telecamere e sanzioni

Sono stati rimossi nella mattinata di oggi, 29 ottobre, i rifiuti abbandonati indiscriminatamente sulla banchina del porto di Vasto. A intervenire è stata la Pulchra Ambiente, su richiesta dell'amministrazione comunale.«Il porto – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

