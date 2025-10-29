Vasseur sulla penalità ad Hamilton | Non voglio fare come gli allenatori di calcio che si lamentano di tutto

Continua a far discutere appassionati ed addetti ai lavori la penalità inflitta a Lewis Hamilton durante il Gran Premio del Messico (lo stesso sette volte campione del mondo ha polemizzato non poco con la Fia). Anche il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è soffermato sull’argomento in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Deutschland. Le parole di Vasseur. Il manager francese, così come il pilota, ritiene che i commissari della Federazione siano stati abbastanza severi con il britannico. «10 secondi sono stati un po’ eccessivi, è vero. (Hamilton, ndr) ha perso 4-5 posizioni in tutto questo, per cui è stata una punizione enorme per noi», ha esordito Vasseur. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vasseur sulla penalità ad Hamilton: «Non voglio fare come gli allenatori di calcio che si lamentano di tutto»

