Vasche di laminazione a Selbagnone la minoranza si astiene Forlimpopoli Futura | Atteggiamento poco responsabile
“Forlimpopoli Futura ribadisce la piena disponibilità al confronto e alla trasparenza, ma rifiuta ogni tentativo di trasformare un tema tecnico e di pubblica utilità in un terreno di scontro politico”. Così il gruppo consiliare di maggioranza all'indomani della seduta del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Curioso come le opere pubbliche abbiano una memoria più lunga di certi politici. Le vasche di laminazione del Pescara non sono “piovute dal cielo”: sono il frutto di una visione precisa, di atti firmati, di un lavoro iniziato nel 2015. E i “genitori” sono scritti nero s Vai su Facebook
“Per il Ravone espropri per le vasche di laminazione entro fine mandato” - X Vai su X
Vasche di laminazione, polemica in consiglio - C’era il pubblico delle grandi occasioni, lunedì sera nella sala del consiglio in rocca a Forlimpopoli, ad assistere alla seduta del consiglio comunale convocato dall’opposizione per discutere di tre ... ilrestodelcarlino.it scrive
"Vasche di laminazione, opera essenziale contro gli allagamenti" - Il Partito Democratico di Forlimpopoli e il gruppo consiliare di maggioranza ‘Forlimpopoli Futura’ sostengono l’operato dell’amministrazione comunale sulle vasche di laminazione di San Pietro ai Prati ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Le vasche di laminazione sull’Olona hanno superato lo “stress test” ma resta il nodo della gestione - Canegrate (Milano), 26 settembre 2025 – A pochi giorni dalle intense piogge le nuove vasche di laminazione delle piene del fiume Olona sono entrate in funzione nei Comuni di San Vittore Olona, ... Come scrive ilgiorno.it