variety si dimette la ceo michelle sobrino stearns

Cambio al vertice di Variety. Michelle Sobrino-Stearns ha annunciato le sue dimissioni dalle cariche di Ceo e Group Publisher della rivista di intrattenimento dopo 28 anni in azienda. La decisione arriva per favorire una nuova iniziativa imprenditoriale con un marchio di moda emergente, tramite cui la manager potrà realizzare il suo sogno di lunga data di contribuire a costruire un’attività partendo da zero. Con la sua partenza, Dea Lawrence – già sua vice nonché Chief Operating Officer e Cmo della testata – assumerà i ruoli di editrice e co-presidente, incarico che condividerà con Ramin Setoodeh, che rimarrà parallelamente anche co-redattore capo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

