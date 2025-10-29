Varcare Palermo | storie e memorie delle porte palermitane

Ci sono soglie che non separano, ma uniscono; varchi che non chiudono, ma raccontano. Domenica 9 novembre, un percorso inedito dedicato alle antiche porte della città, luoghi simbolici di incontro e metamorfosi, in cui la pietra si fa memoria e il passaggio diventa racconto.Attraverso un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

