Varcare Palermo | storie e memorie delle porte palermitane

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono soglie che non separano, ma uniscono; varchi che non chiudono, ma raccontano. Domenica 9 novembre, un percorso inedito dedicato alle antiche porte della città, luoghi simbolici di incontro e metamorfosi, in cui la pietra si fa memoria e il passaggio diventa racconto.Attraverso un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Memorie di un capitano: Culicchia e Ferrini raccontano Giorgio Ferrini al Monumentale - Un incontro tra letteratura, affetti e storia sportiva nel ciclo “Vite immaginarie” dedicato alle vite che hanno segnato Torino Un incontro tra memoria, letteratura e sport animerà il Cimitero ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Varcare Palermo Storie Memorie