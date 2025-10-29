Vanessa Incontrada si sposa | nozze con Rossano Laurini dopo 16 anni d’amore

Vanessa Incontrada ha ufficialmente annunciato che sposerà il compagno Rossano Laurini. La conduttrice e attrice lo ha rivelato in un’intervista esclusiva a Vanity Fair pubblicata martedì 28 ottobre. A 46 anni, la showgirl italo-spagnola ha spiegato che la decisione di sposarsi è arrivata in modo naturale, senza pressioni esterne né convenzioni sociali. “Non organizzo un matrimonio perché bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio grande, o per la religione. L’amore non ha regole”, ha dichiarato. “Ci siamo guardati e ho detto sì”: la proposta inaspettata. Vanessa ha raccontato che tutto è nato in modo spontaneo: “Ci siamo guardati e lui mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ Io ho risposto subito di sì”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

