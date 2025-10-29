Vanessa Incontrada si sposa | nozze a sorpresa con Rossano Laurini dopo due anni di separazione

Dopo quasi vent’anni di relazione, un figlio e due anni di lontananza, Vanessa Incontrada ha annunciato il suo matrimonio con Rossano Laurini, lo storico compagno con cui ha condiviso gran parte della sua vita. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana ha rivelato la notizia in una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha raccontato l’emozione e la consapevolezza con cui si prepara al grande passo. “ Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ E io ho detto subito di sì ”, ha confidato Vanessa. “ È arrivato in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che stiamo facendo che, per me, è molto più emozionante ora rispetto al passato ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

