Vanessa Incontrada si sposa | Il matrimonio sarà in Toscana dopo l’estate
Vanessa Incontrada sposerà il compagno Rossano Laurin i: la coppia con alle spalle circa vent'anni di relazione ha un figlio di nome Isal nato nel 2008. L'annuncio è arrivato dalla conduttrice spagnola che sulle pagine di Vanity Fair ha rivelato sulle future nozze: "Sarà in Toscana, dopo l'estate. Con La Iaia, la wedding planner, abbiamo pensato a qualcosa di riservato e semplice, con amici e parenti. . Per i pochi che lo sanno è stata una grande sorpresa, però una sorpresa molto felice. Qualcuno in confidenza ci ha chiesto se ne siamo sicuri, ma proprio come domanda spontanea, e gli ho comunque visto in faccia una grande emozione "
