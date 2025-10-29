Vanessa Incontrada annuncia | Mi sposo con Rossano Laurini

Dopo 16 anni insieme (e un lungo periodo di separazione) la coppia sta organizzando il matrimonio in Toscana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vanessa Incontrada annuncia: "Mi sposo con Rossano Laurini"

Scopri altri approfondimenti

Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio, ecco tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

"Vanessa Incontrada" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Vanessa Incontrada si sposa: dopo la crisi, arriva l’annuncio a sorpresa - Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio con Rossano Laurini dopo 16 anni insieme: l'intervista a Vanity Fair. Secondo donnaglamour.it

Vanessa Incontrada annuncia matrimonio con Rossano Laurini: “Mi sono innamorata di nuovo”/ Data e location - Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sposano: la conduttrice lo annuncia pubblicamente e svela data e location delle nozze ... Segnala ilsussidiario.net

Vanessa Incontrada si sposa con il compagno Rossano Laurini - Un “sì” arrivato senza fretta, come gesto di libertà e consapevolezza, per celebrare un legame più ... Come scrive tg24.sky.it