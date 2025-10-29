Vanessa Incontrada affonda Giorgia Meloni parole perfette e coraggiose | ecco cosa ha detto

Vanessa Incontrada torna a far parlare di sé, ma stavolta non per motivi legati alla carriera o alla vita privata. Nell’ultima intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice e conduttrice di origini spagnole ha affrontato temi politici e sociali con grande schiettezza, toccando argomenti delicati come i diritti civili, l’aborto, l’educazione sessuale e il clima politico attuale. Le sue parole, nette e prive di esitazioni, sono subito diventate virali per il coraggio con cui ha espresso il proprio pensiero, arrivando anche a criticare apertamente la premier Giorgia Meloni. Vanessa Incontrada affonda Giorgia Meloni: parole dure e dirette. 🔗 Leggi su Donnapop.it

vanessa incontrada affonda giorgia“Di Giorgia Meloni mi spaventa la sua ideologia che non mi appartiene. Non mi fa paura solo l’Italia, mi fa paura il mondo”: parla Vanessa Incontrada - La conduttrice annuncia le nozze con Rossano Laurini dopo una separazione e parla di libertà, politica e lavoro a Vanity Fair ... Secondo ilfattoquotidiano.it

vanessa incontrada affonda giorgiaVanessa Incontrada: «Sì, ho deciso di sposarmi. E non lo faccio perché bisogna farlo o perché abbiamo un figlio: mi sposo perché mi sono innamorata di nuovo» - E affidarsi all’istinto, come ha fatto Vanessa Incontrada dopo 16 anni non tutti facili. Da vanityfair.it

vanessa incontrada affonda giorgiaVanessa Incontrada si sposa: «C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano» - Ma anche di Giorgia Meloni: «Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene» ... Riporta msn.com

